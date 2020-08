Die Corona-Pandemie hält die Welt weiter in Atem und die Restriktionen in den einzelnen Ländern werden mittlerweile wieder verschärft. Damit verdeutlichen die vergangenen Wochen wie wichtig ein Corona-Impfstoff sein wird für eine Rückkehr zur Normalität. Und genau darin liegt für das deutsche Unternehmen BioNTech eine gigantische Chance, denn Experten sehen hier ein kurzfristiges Umsatzpotenzial von über 20 Milliarden Dollar!

BioNTech forscht seit Monaten an einem Impfstoff und steht jetzt unmittelbar vor dem Durchbruch. Es läuft die dritte und finale Testphase des Impfstoffs BNT162 mit rund 30.000 Probanden. Bei einem positiven Ergebnis will das Unternehmen im Oktober die Zulassung beantragen und noch in diesem Jahr mit der Auslieferung beginnen!

Dabei hat BioNTech bereits Lieferverträge für 250 Millionen Dosen des Impfstoffes abgeschlossen mit Option auf 250 Millionen weitere Dosen. Weltweit wird der Bedarf auf über fünf bis sieben Milliarden geschätzt! Daraus ergeben sich heute kaum vorstellbare mittelfristige Umsätze von 50 bis 100 Milliarden Dollar!

Fazit: BioNTech ist eine der größten Hoffnungen im Kampf gegen das Virus und damit für Anleger hochinteressant. Wir haben Aktie und Unternehmen genau analysiert und in einer Sonderstudie zusammengefasst. Hier geht es zum Download dieser Studie.