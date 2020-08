Die gesellschaftlichen Veränderungen durch die Pandemie wirkten wie ein Katalysator auf die Umsätze und Gewinne des Internetriesen aus Seattle.

Sowohl der Internet-Versandhandel als auch das Cloud-Service AWS hatten in dieser Zeit enorme Umsatzzuwächse erwirtschaftet. Innovation wird großgeschrieben und so experimentiert AWS beispielsweise mit der Integration von Quantencomputern von Spezialunternehmen wie D-Wave, IonQ und Rigetti in seine Cloud. Als größter Kunde konnte Volkswagen gewonnen werden. Der Cloud-Dienst AWS lieferte im zweiten Quartal 2020 mit 3,4 Milliarden Dollar weit über 50 Prozent des operativen Konzernergebnisses von 5,9 Milliarden Dollar. Noch immer trachtet Jeff Bezos danach, potenzielle Gewinne in Wachstum sowie F&E zu reinvestieren. Dadurch fällt das KGV in der Historie des Konzerns immer höher aus, als bei anderen Konzernen dieser Größe.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von Amazon wurde durch die Corona-Krise aus seinem Dornröschenschlaf geweckt. Nach dem Abverkauf Ende 2018 folgte eine 12 monatige Seitwärtsphase, die ab Mitte März 2020 in einen steilen Aufwärtstrend überging. Das Papier konnte sich ausgehend vom Tief Mitte März 2020 bis zum All Time High von 3344 US-Dollar Anfang Juli 2020 mehr als verdoppeln. Das All Time High markiert auch den Beginn einer Seitwärts-Konsolidierung, in der mehrere Male der Widerstandsbereich von 3300 US-Dollar getestet wurde. Die weitere Gangart wird von bescheideneren Kursentwicklungen nach oben gekennzeichnet sein. Eine Verdopplung in vier Monaten kann aber ausgeschlossen werden. Der Tag rückt näher, an dem Amazon auch die Marke von 3300 US-Dollar nachhaltig hinter sich lassen wird. Als Ziel könnte das Level von 3640 US-Dollar ins Auge gefasst werden. Die von Jeff Bezos ins Leben gerufene Cash-Maschine kann wahrscheinlich nur durch eine kartellrechtliche Maßnahme vom fortgesetzten Kurswachstum gehindert werden.