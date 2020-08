Angesichts der vielen nervenaufreibenden Ereignisse in allen Lebensbereichen könnte 2020 als eines der Jahre in die Geschichte eingehen, an das man sich wohl am ehesten erinnern wird. Auch an den Finanzmärkten haben die Anleger in der ersten Hälfte des Jahres 2020 eine Menge Gefühlsschwankungen durchlebt, zuerst mit dem Absturz des DAX im ersten Quartal auf ein Tief von 8.441 Punkten am 18. März und anschließend die ebenso dramatische Erholung im zweiten Quartal auf einen neuen Höchststand von 12.847 Punkten am 5. Juni.

Angesichts der vielen nervenaufreibenden Ereignisse in allen Lebensbereichen könnte 2020 als eines der Jahre in die Geschichte eingehen, an das man sich wohl am ehesten erinnern wird. Auch an den Finanzmärkten haben die Anleger in der ersten Hälfte des Jahres 2020 eine Menge Gefühlsschwankungen durchlebt, zuerst mit dem Absturz des DAX im ersten Quartal auf ein Tief von 8.441 Punkten am 18. März und anschließend die ebenso dramatische Erholung im zweiten Quartal auf einen neuen Höchststand von 12.847 Punkten am 5. Juni.