Deutsche Anleihen legen weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit weiteren Kursgewinnen in den Handel gegangen. Händler nannten die zuletzt trübe Stimmung an den Aktienmärkten als Grund. Sichere Anlagen waren daher gefragt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,12 Prozent auf 176,73 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,48 Prozent.

Am Donnerstag stehen vor allem Konjunkturdaten aus den USA im Blick. Am Nachmittag werden die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt erwartet. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geben einen zeitnahen Hinweis auf den Zustand am Jobmarkt. Die Corona-Krise hat die Beschäftigten in den Vereinigten Staaten hart getroffen. Daneben stehen einige konjunkturelle Frühindikatoren auf dem Programm./bgf/jha/