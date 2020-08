Übergeordnet hat sich das Währungspaar EUR/PLN in einer groben Seitwärtsspanne und den Kursmarken von 4,5387 auf der Oberseite und grob 4,1301 auf der Unterseite auf. Die letzte größere Abwärtsbewegung erfolgte just zum Höhepunkt der Corona-Krise und brachte ein Verlaufshoch bei 4,6351 PLN hervor. Nur wenig später wurde allerdings der sehr stark übertriebene Anstieg sukzessive abgebaut und präsentiert sich bislang in einer dreiwelligen Kursbewegung. Das ist insofern wichtig, da es sich nur um eine Korrekturwelle und keine Impulswelle handelt. Die Kursschwäche zu Beginn dieser Woche konnte mittlerweile in eine positive Wochenkerze umgemünzt werden, sollte zum Ende dieser Woche daraus ein bullischer Hammer hervorgehen, könnte dies zusammen mit den Junitiefs für einen Doppelboden und einen baldigen Angriff auf den Abwärtstrend sorgen.

Wochenschluss entscheidend

Um handfeste Signale zu erhalten, sollten entweder die Junitiefs gebrochen oder aber der Abwärtstrend überwunden werden. Alles andere ist im aktuellen Kursbereich als spekulativ anzusehen. Für den Fall eines Kursanstiegs mindestens über 4,45 PLN dürfte sich allerdings ein Long-Investment nahezu aufdrängen, Kursgewinne in den Bereich der Julihochs bei 4,4956 PLN und darüber an die mittelfristige Widerstandslinie um 4,5120 PLN kämen rasch ins Spiel und würden ein Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC4TEH sehr interessant machen. Ein Kursrutsch unter die Junitiefs sowie das Niveau von 4,3710 PLN dürfte allerdings die von Anfang an favorisierte Impulswelle mit dazugehörigen Abschlägen auf das Unterstützungsniveau um den 200-Wochen-Durchschnitt bei 4,3287 PLN einleiten.