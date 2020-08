Die Aktienmärkte haben gestern mit Abgaben auf die Aussagen der Fed im FOMC-Protokoll reagiert. Die US-Notenbank scheint die Zinskurven-Kontrolle abzulehnen - so will also nicht auch noch das längere Ende des Anleihemarkts direkt manipulieren und sorgte damit für einen Anstieg der Renditen (Zinsen) bei länger laufenden US-Staatsaneihen. Dazu auch keine Aussagen in Richtung eines neuen QE, die Lage der US-Konjunktur siet die Fed weniger positiv als die Märkte. Nach den gestrigen Allzeithochs wird es für die Aktienmärkte nun schwieriger, denn der Haupgrund für die Rally war die Fed - und die scheint nun den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Eine Korrektur wird damit wahrscheinlicher..

Das Video "Das Signal der Fed!" sehen Sie hier..