Kann die Daimler-Aktie auf den Abwärtstrend bei 46,18 Euro ansteigen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) weiter zulegen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Daimler-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 21,01 EUR vom 19. März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte der Wert zunächst am 08. Juni 2020 auf ein Hoch bei 41,49 EUR. Anschließend konsolidierte die Aktie seitwärts. Am 11. August brach sie über dieses Hoch aus. In den letzten Tagen bewegte sich der Wert oberhalb von 41,49 EUR seitwärts. Im gestrigen Handel unternahm er einen Versuch, sich von dieser Marke nach oben abzusetzen.