Die Anzeichen für eine Korrektur an den Aktienmärkten verdichten sich. Während der Deutsche Aktienindex schon seit ein paar Wochen Signale der Schwäche zeigte, sind die Muster für eine bevorstehende Trendwende nun auch an der Wall Street zu beobachten.

Wenn Anleger auf eigentlich gute Nachrichten wie die besser als erwarteten Quartalszahlen beim Chiphersteller Nvidia mit Verkäufen der Aktie reagieren, muss man hellhörig werden. Zieht man allerdings die Verdopplung des Börsenwertes des US-Konzerns seit Jahresbeginn in Betracht, ist der Hang zu Gewinnmitnahmen durchaus nachvollziehbar. Dieses Verhalten allerdings könnte symptomatisch für den Gesamtmarkt sein. Eine Korrektur der heiß gelaufenen Kurse würde auch zum saisonalen Muster passen und psychologisch spielt vielleicht in den Köpfen der Anleger auch eine Rolle, dass Apple gestern als erstes Unternehmen die Hürde von zwei Billionen US-Dollar bei der Marktkapitalisierung nahm. Es könnte im Nachhinein der Zeitpunkt gewesen sein, an dem die Börsen ihren vorläufigen Hochpunkt erreichten.