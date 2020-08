Der Kursverlauf passt zum Konjunkturverlauf, das Kursniveau aber nicht

Der S&P 500 hat gestern ein neues Allzeithoch markiert. Mit im Tageshoch 3.395,06 Punkten überbot der Index das bisherige Rekordhoch, welches er mit 3.393,52 Zählern kurz vor dem Corona-Crash am 19. Februar erreicht hatte (siehe rote horizontale Linie im folgenden Chart).

Prompt war zu lesen, dass der Bärenmarkt nun offiziell vorbei sei. Es tut mir leid, wenn ich es nun wieder so deutlich formuliere, aber derartige Aussagen sind Unsinn. Denn umgekehrt heißt das, dass bis zu dem vorgestrigen Tageshoch noch ein Bärenmarkt geherrscht hat. Ich erinnere aber daran, dass ich schon am 13. März (siehe vertikale Linie im Chart), und damit inmitten des Crashs, dazu folgendes geschrieben habe:

Laut Medienberichten befinden sich die Märkte, zumindest alle wichtigen Aktienindizes, inzwischen „offiziell“ im Bärenmarkt. Davon sprechen viele Börsianer, wenn die Kurse um mehr als 20 % unter ihren zuvor erreichten Höhepunkt fallen. Doch ich halte solche Festlegungen mit willkürlich festgelegten Marken (-20 %) für absoluten Humbug. Ein Bärenmarkt ist aus meiner Sicht ein lang anhaltender Abwärtstrend. Dabei spielt auch der Faktor Zeit eine große Rolle („lang anhaltend“). Was wir aktuell an den Börsen sehen, ist kein Bärenmarkt, sondern ein Crash. Ob sich daraus noch ein Bärenmarkt entwickelt, muss sich erst noch zeigen.

Und wenn man sich nun die Kurserholung unter anderem des S&P 500 anschaut, die ab dem 23. März einsetzte, dann sollte wohl kaum jemand den etwa einen Monat andauernden Crash noch als einen echten Bärenmarkt bezeichnen. Lässt man das Ausmaß der Kursverluste einmal außer Acht, dann sieht der Kursverlauf wie eine normale Korrektur in einem Bullenmarkt aus. Für einen Bärenmarkt war diese viel zu kurz. Und wenn man das Ausmaß der Korrektur nun wieder berücksichtigt, dann wird aus der normalen Korrektur eben ein Crash, aber ganz sicher weiterhin kein Bärenmarkt.

Vom Crash direkt in einen neuen Aufwärtstrend

Passend dazu hatte ich am 13. März übrigens auch geschrieben, dass die Aktienmärkte „von dem extremen Crash schon nach kurzer Zeit wieder in einen Aufwärtstrend gehen“ könnten. Denn letztlich sei „der Coronavirus eher mit einem normalen, aber etwas aggressiven Grippevirus zu vergleichen. Die Infektionswelle kommt gerade über uns und wird irgendwann ihren Hochpunkt überschritten haben. Spätestens dann wird sich das Bewusstsein in der Bevölkerung durchsetzen, dass wir mit diesem neuartigen Virus genauso leben müssen wie mit der Grippe …“, hieß es dazu.