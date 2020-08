Gesundheitsaktien: Pfefferminzöl als Wunderwaffe

Wird kein Weg gefunden, um Antibiotikaresistenzen zu verhindern, könnten bakterielle Infektionen im Jahr 2040 die häufigste Todesursache sein. Forscher tüfteln an Möglichkeiten, um dem Problem zu begegnen. Die Anlage-Spezialisten von Pictet AM laden Investoren zum Blick durch das Mikroskop ein.Laut des jüngsten Berichts des US-amerikanischen Zentrums für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC), sterben jedes Jahr etwa 23.000 US-Amerikaner und knapp 25.000 Europäer an antibiotikaresistenten Infektionen. Diese Zahl wird sich alle acht Jahre verfünffachen, erwarten Experten. Doch noch immer nutzt der Großteil der Mediziner Antibiotika.Das zentrale Problem von Antibiotika liegt in dem Aufbau der Zell-DNA von Bakterien. "Jeder von uns trägt Milliarden von Bakterien in...