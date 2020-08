Marktkommentar: Fed dämpft Optimismus

Die Wall Street gab nach dem FOMC-Sitzungsprotokoll nach.

Die Nasdaq bildete am Mittwoch neue Rekordstände aus, nachdem die Marktkapitalisierung von Apple zum ersten Mal über die Schwelle von 2 Billionen USD gestiegen war. Damit ist der iPhone-Hersteller das wertvollste Unternehmen der Welt. Nach der Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls rutschte der Index in die Verlustzone. Die Fed dämpft den Optimismus bezüglich des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte, doch das Dokument gibt Hinweise auf weitere Maßnahmen, die die US-Notenbank im September ergreifen könnte.

EURUSD beendete die gestrige Sitzung mit einem Bearish-Engulfing. Ähnliche Umkehrungen waren am 31. Juli und 7. August zu beobachten, doch damals konnten die Korrekturen innerhalb der nächsten Handelstage gestoppt und auf das vorherige Tief begrenzt werden. Am Donnerstag bewegt sich das Paar seitwärts zwischen 1,1830 und 1,1850. Die nächsten Unterstützungen sind bei 1,18 und 1,17 zu finden, während ein Anstieg über 1,1850 für mehr Optimismus sorgen dürfte.

Der DE30 vertiefte am Donnerstag im vorbörslichen Handel seinen gestern Abend eingeleiteten Rückgang und zu Beginn der europäischen Sitzung verloren die Bullen den Kampf um die Marke von 12.800 Punkten. Sollte dieser Bereich im Laufe der Sitzung nicht zurückerobert werden, könnte es zu einer Bewegung in Richtung 12.500 Punkte kommen.



