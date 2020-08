US-Wahlen: Amerika am politischen Scheideweg

Was würde eine zweite Amtszeit Trumps für die Politik bedeuten?

Der politische Ansatz Präsident Trumps war bislang vornehmlich ausgerichtet auf Steuersenkungen, die Neugestaltung der Beziehungen zwischen den USA und wichtigen Handelspartnern (dabei ist vor allem der Handelskrieg mit China zu nennen) und eine Lockerung der Regulierung, insbesondere im Hinblick auf den Umweltschutz. Obschon Trump bisher keine expliziten politischen Vorschläge für diese Wahl vorgelegt hat, nehmen wir an, dass er seiner bisherigen Linie treu bleiben würde, d.h. niedrige Steuern, lockere Regulierung und erneut aufflammende Spannungen mit wichtigen Handelspartnern, allen voran China.

Am besten lassen sich wohl die politischen Aussichten in jenen Bereichen voraussagen, in denen der Präsident über erhebliche Exekutivbefugnisse verfügt, so etwa Regulierung und Handelspolitik. Was Letztere anbelangt, so dürfte alles beim Alten bleiben getreu der Devise „Erwarte das Unerwartete“. Sollte das Phase-1-Handelsabkommen nicht bereits vor der Wahl kippen, dürfte dies aller Wahrscheinlichkeit nach in der zweiten Amtszeit Trumps erfolgen, zumal die Käufe seitens Chinas hinter dem vereinbarten Zielwert von 2 Mrd. USD zurückzubleiben scheinen. Es ist zudem mit einer weiteren politischen Eskalation zu rechnen und die Sorgen vor einem US-chinesischen Konflikt auf breiterer Basis dürften zunehmen. Abgesehen von China gehen wir davon aus, dass Präsident Trump auch mit der EU weiterhin in den Clinch gehen würde, insbesondere im Hinblick auf die Besteuerung der digitalen Wirtschaft und die Handelsbilanzen.