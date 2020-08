Bantleon-Portfoliomanager: "Emerging-Markets-Anleihen bieten noch attraktive Renditen"

Emerging-Markets-Anleihen haben gemessen am Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index ihre Verluste aus dem 1. Quartal 2020 mehr als ausgeglichen. Von Jahresanfang bis Mitte August verzeichnete der Index eine Performance von 3,3% (nicht annualisiert). Das ist ein beachtliches Comeback, hatte der Index doch in der Spitze mehr als 13% verloren. Trotz der starken Erholung bieten Emerging-Markets-Anleihen weiterhin deutliches Performancepotenzial. Bisher haben vor allem die fallenden Renditen zur Erholung des Marktsegments beigetragen. Besonders profitiert haben von dieser Entwicklung lang laufende Anleihen. Das bedeutet, dass durch weiter sinkende Renditeaufschläge (Spreads) noch Potenzial für weiter steigende Kurse besteht. Aktuell haben Emerging-Markets-Anleihen gemessen am Index einen durchschnittlichen Renditeaufschlag von 350 Basispunkten gegenüber US-Staatsanleihen gleicher Laufzeit. Mit Blick auf den Tiefststand der vergangenen fünf Jahre aus dem 1. Quartal 2018 könnten die Renditen von Emerging-Markets-Anleihen noch um etwa 140 Basispunkte sinken. Gemessen an den Risikoprämien des Jahres 2019 ist immerhin noch ein Rückgang von etwa 70 Basispunkten zu erwarten. Daraus folgt eine mögliche Performance von etwa 5% im Gesamtjahr 2020 für das Marktsegment.

Umfeld spricht für weiteren Renditerückgang

Das Umfeld für einen solchen Renditerückgang ist gut: Der Ölpreisverfall ist als Störfaktor vollständig verschwunden und die Coronavirus-Pandemie beziehungsweise die damit verbundenen Belastungen für die weltweite Konjunktur spielen aktuell nur eine untergeordnete Rolle. Hauptantriebskräfte für die Finanzmärkte sind derzeit der schwache US-Dollar, steigende Rohstoffpreise und die Suche der Anleger nach positiver Rendite. Die globalen Einkaufsmanagerindikatoren erholen sich zunehmend und sprechen ebenfalls für weiter sinkende Risikoprämien. Zudem sind die politischen Krisen etwas in den Hintergrund getreten. Auch wenn der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter schwelt, so rechnen wir vor den US-Wahlen nicht mit einer nennenswerten Eskalation.