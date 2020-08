US-Aktien behalten die Nase vorn – Europa könnte kurzfristig aufholen

Einen wichtigen Grund hierfür sieht die Marktexpertin in der strukturellen Übergewichtung von Wachstumsunternehmen und Firmen aus Qualitätssektoren in den USA. Gerade im Technologiesektor konnten US-Unternehmen weiterhin mit guten Gewinnaussichten überzeugen. Mit Blick auf die europäische Wirtschaft schreibt Dwek: “Das europäische Wachstum ist nach wie vor sehr exportorientiert und hängt daher unter anderem stark von der Erholung in den USA ab. Ohne eine robuste US-Wirtschaft wird es daher in Europa nur ein begrenztes Wachstum geben.” Da die europäische Wirtschaft gegenüber der US-Ökonomie insgesamt eher zyklisch ausgerichtet sei, bedürfe es zudem eines wachsenden Vertrauens darin, dass die Wirtschaft sich in der Breite aus dem Würgegriff der Pandemie befreien könne. Gerade zyklische Werte könnten davon profitieren.

Die vollständige Analyse von Esty Dwek, Head of Global Strategy bei Natixis Investment Managers, finden interessierte LeserInnen hier als PDF.