Vor zwei Tagen hatte das Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt und positiv überrascht. Demnach hat The Home Depot Inc. im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 4,02 US-Dollar die Analystenschätzungen von 3,69 US-Dollar klar übertroffen. Beim Umsatz ging es von geschätzten 34,37 Mrd. US-Dollar sogar auf 38,1 Mrd. US-Dollar rauf. Der Blick auf den Kursverlauf der Aktie bildet die fundamentale Entwicklung eindeutig nach, allerdings setzten nach Vorlage der Zahlen Gewinnmitnahmen ein. Dieses Verhalten ist allerdings für US-Investoren nicht ungewöhnlich, häufig gehen Rücksetzer nach guten Ergebnissen einher. Aus technischer Sicht ist das Wertpapier nach der Rallye der letzten Monate an sein 138,2 % Fibonacci-Retracement und somit eine potenzielle Trendwendestelle herangelaufen. Eine Abkühlung der Rallye würde der Aktie vergleichsweise guttun und den überkauften Zustand etwas abbauen. Noch sind aber keine größeren Trendwendesignale zu erkennen, sodass sämtliche Ansätze auf der Unterseite noch rein spekulativ erfolgen.

Mögliche Trendwendestelle

Häufig werden ausgedehnte Rallyephasen am 138,2 % Fibonacci-Retracement kurzzeitig unterbrochen, eine derartige Reaktion könnte sich auch in der Home Depot Aktie auf Sicht der nächsten Wochen einstellen. Unterstützungen findet das Wertpapier zunächst um 280,00 US-Dollar vor, darunter bei 269,07 und schließlich an den Verlaufshochs aus Juni und dem 50-Tage-Durchschnitt um 261,00 US-Dollar. Wer sich ebenfalls auf die Seite der Bären kurzzeitig schlagen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN CL2ZCX zurückgreifen. Sollte jedoch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 290,00 US-Dollar gelingen, würde das nächste projizierte Ziel um 315,00 US-Dollar liegen.