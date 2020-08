Im Experteninterview mit Dr. Rüdiger Heimgärtner, Geschäftsführer von IUIC

Der promovierte Informationswissenschaftler Dr. Rüdiger Heimgärtner ist Spezialist für Produktentwicklung und seit 2008 mit seinem Unternehmen Intercultural User Interface Consulting (IUIC) der beste Ansprechpartner für deutsche Unternehmen, die Ihre Produkte international und interkulturell bestmöglich platzieren wollen. Er gehört zu den führenden Experten im Bereich „Intercultural User Interface Design (IUID)“ in Deutschland. Wir haben ihn zum Thema „Intuitive Bedienung von Produkten“ selbst befragt.

Bild: Dr. Rüdiger Heimgärtner. Bildquelle: www.iuic.de

Wofür steht IUIC und was ist Ihre Dienstleistung?

Intercultural User Interface Consulting. Der Name ist Programm. Wir von IUIC bieten fundierte Unterstützung bei der Gestaltung von Benutzungsschnittstellen für die Produkte unserer Kunden. Durch unser breites Spektrum an Schulungs- und Beratungsdienstleistungen kann das nötige Know-How erlangt werden, um die interkulturelle Produktentwicklung an die Herausforderungen der internationalen Vermarktung anzupassen. Wir stellen hierzu wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse zum „Intercultural User Interface Design (IUID)“ vor und vermitteln dieses Wissen auf praxisorientierte und verständliche Weise. So gewinnen unsere Kunden einen deutlichen Marktvorsprung, profitieren von kürzeren Entwicklungszeiten und zielgruppengerechtem Funktionsdesign. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Entwicklung interkultureller Benutzungsschnittstellen durch:

Schulungen und Workshops für User Interface Designer, Software- Entwickler und Projektmanager

Beratung und Coaching für Mitarbeiter

anwendungsspezifische Erhebung kultureller Interaktionsunterschiede (Mensch-Maschine-Interaktion, Nutzungsanforderungen, Usability-Tests)

konkrete Umsetzungsempfehlungen für Multilingual User Interfaces

Vermittlung von aktuellem Expertenwissen dank kontinuierlicher Forschungsarbeit .

Was bedeutet interkulturelle Produktentwicklung für Sie?

Die fortschreitende Internationalisierung, die Liberalisierung des Weltmarktes und das verschärfte Innovationstempo für Produkte stellen große Anforderungen an die Produkt- und Prozessoptimierung. Vorgegebene Ziele werden oftmals verfehlt, ohne dass äußere Umstände dies erklärten. Schuld hierfür ist oft schlicht eine mangelnde Gebrauchstauglichkeit der Produkte und/oder Prozesse im geforderten interkulturellen Nutzungskontext. Die Nutzungsqualität oder Gebrauchstauglichkeit (Usability) von Produkten muss durch professionelles interkulturelles Usability-Engineering gesteigert werden. Nur wer seine Produkte bewusst für den kulturell unterschiedlichen Kunden gestaltet, wird diesen auch erreichen. Daher ist der Fokus auf den kulturellen Nutzungskontext von entscheidender Bedeutung. Wer interkulturelle Benutzungsschnittstellen entwickelt, profitiert somit unweigerlich von unserer spezialisierten Beratungsleistung zum "Interkulturellen Usability Engineering".

Woran messen Sie gute „Usability“ oder die Benutzerfreundlichkeit eines Produkts?

Einer Prüfung der Benutzerfreundlichkeit, gerade für ausländische Märkte, kommt eine enorme Bedeutung zu. Diese ist umso besser, je leichter Benutzer einer anderen Kultur die Produkte bedienen können hinsichtlich Effektivität, Effizienz und Zufriedenstellung. Die Entwicklung von innovativen und gebrauchstauglichen Produkten kann jedoch nur dann effektiv und effizient realisiert werden, wenn die zugrundeliegenden Prozesse optimiert sind und auch im interkulturellen Kontext gelebt werden können. Daher müssen nicht nur die Usability des Produkts, sondern auch die Engineering-Prozesse entsprechend überprüft und optimiert werden.

Was sind die größten Vorteile von IUIC für Unternehmen?

Effiziente, effektive und zufriedenstellende Prozesse und Produkte auch und gerade im interkulturellen Kontext führen zu größerem Verkaufserfolg. Wir zeigen unseren Kunden, auf welche Aspekte es beim User-Interface-Design für andere Länder und Kulturen ankommt und wie Entwicklungsrichtlinien bzw. maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen daraus generiert werden können. IUIC transformiert hierfür neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in handlungsrelevantes und anwendbares Know-How, das anhand von Literaturstudien und Forschungskooperation stetig aktualisiert und erweitert wird und vermittelt dieses in Training, Coaching und Beratung unmittelbar in den Projekten. Als zertifizierter CPUX-Schulungsanbieter können wir unsere Partner dabei kompetent unterstützen, internationale Produkte auf die spezifischen Anforderungen der Benutzer des entsprechenden Absatzmarktes anzupassen. Auch sämtliche Prozesse rund um die Produktentwicklung (z.B. ISO 15504, SPICE) lassen sich sukzessive verbessern - hier stehen wir unseren Partnern und Kunden ebenfalls tatkräftig zur Seite.