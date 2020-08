DE30 notiert nach FOMC-Sitzungsprotokoll um die 12.800 Punkte

++ Aktien fallen nach Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls ++ DE30 testete das Fibonacci-Retracement von 50% bei 12.750 Punkten ++ Deutsche Telekom (DTE.DE) erzielt Einigung mit Orange über rumänische Vermögenswerte ++



Die Aktien in Europa werden am Donnerstag tiefer gehandelt, nachdem das FOMC-Sitzungsprotokoll weniger dovish als erwartet ausfiel. Die wichtigsten europäischen Indizes werden im Tagesverlauf um 1 bis 1,5% tiefer gehandelt, während die Aktien aus Russland mit einem Rückgang des RTS um über 2% die Spitzenposition einnehmen. Das EZB-Sitzungsprotokoll wird um 13:30 Uhr veröffentlicht, hat aber nur selten Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Die US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe um 14:30 Uhr könnten einen Einfluss haben.

Der DE30 zog sich zurück und testete die Unterstützungszone, die durch das Fibonacci-Retracement von 50% der Korrektur von Ende Juli (12.750 Punkte) gekennzeichnet war. Der Index konnte sich später wieder erholen, aber weitere Abwärtsbewegungen werden durch die 200-Stunden-Linie begrenzt, die jetzt als Widerstand dient (violette Linie). Beachten Sie, dass sich die Stimmung deutlich verschlechtern könnte, sobald der Index die untere Grenze der Overbalance-Struktur bei 12.800 Punkten unterschreitet. Quelle: xStation 5

Die Deutsche Telekom (DTE.DE) hat sich mit Orange über den Verkauf von Vermögenswerten geeinigt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Orange die Vermögenswerte der Deutschen Telekom in Rumänien, hauptsächlich den Festnetzbereich, übernehmen.

Fitch bestätigte erneut das Kreditrating von HeidelbergCement (HEI.DE) mit „BBB-" und negativem Ausblick. Die Rating-Agentur sagte, ein negativer Ausblick spiegele einen langsameren Entschuldungsprozess aufgrund der erwarteten niedrigeren Umsätze und Gewinne wider. Fitch kündigte außerdem an, dass sie die Ratings für HeidelbergCement aus kommerziellen Gründen weder aktualisieren noch veröffentlichen werde.

Schaeffler (SHA.DE) hat für den 15. September eine außerordentliche Hauptversammlung anberaumt. Besprochen wir u.a. die Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von bis zu 200 Millionen neuen Aktien.

TAG Immobilien (TEG.DE) meldete im zweiten Quartal einen Anstieg der Mittel aus dem operativen Geschäft um 9% auf 44,5 Millionen EUR. Das Unternehmen unterzeichnete Verträge für den Erwerb von 4.200 Wohnungen seit Jahresbeginn und sagte, dass seine Geschäftsergebnisse von der Covid-19-Pandemie nahezu unbeeinflusst seien. TAG Immobilien beschloss, die Prognose für 2020 zu bestätigen.

DE30-Mitglieder um 11:11 Uhr. Quelle: Bloomberg



