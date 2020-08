Der Scale-notierte Immobilienkonzern publity AG will die Assets under Management in den kommenden Jahren deutlich steigern. Von aktuell 5,5 Milliarden Euro soll es über 8 Milliarden Euro im kommenden Jahr auf bis zu 10 Milliarden Euro Ende 2023 nach oben gehen. „Wichtiger Treiber der Entwicklung ist dabei der geplante Ausbau des Eigenbestands an werthaltigen großvolumigen Büroimmobilien durch ihre Konzerntochter PREOS, deren ...