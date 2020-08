Coronavirus: Markt-Update

- Trotz der Tatsache, dass sich das Coronavirus weltweit weiterhin mit fast rekordverdächtigem Tempo ausbreitet, hat sich die Zahl der Neuinfektionen in mehreren Ländern verlangsamt. Die Zahlen geben Anlass zu Optimismus, dass die Lockdown-Maßnahmen dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen.

Gestern wurden 271.746 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Inzwischen liegt der 7-Tage-Durchschnitt bei 254.929. Quelle: Worldometers

- Indonesien hat offiziell 6.346 Todesfälle durch COVID-19 gemeldet, die höchste Gesamtzahl in Südostasien. Die Zahl der Todesfälle ist jedoch dreimal so hoch, wenn wir Menschen berücksichtigen, die mit akuten COVID-19-Symptomen starben, aber nicht getestet wurden. Indonesien hat die höchste Infektionsrate in Ostasien, wobei 17% der getesteten Personen positiv waren und außerhalb der Hauptstadt Jakarta um fast 25% gestiegen sind. Zahlen über 5% bedeuten nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation, dass ein Ausbruch nicht unter Kontrolle ist.

- Am Dienstag verzeichnete Griechenland 269 COVID-19-Infektionen, die höchste tägliche Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie. Die Regierung wird die Beschränkungen auf der beliebten Ferieninsel Mykonos und in der Küstenregion Chalkidiki in Nordgriechenland ausweiten, um die Ausbreitung der COVID-19-Infektionen einzudämmen, teilten die Katastrophenschutzbehörden am Mittwoch mit.

- Nordkorea meldete am Mittwoch 288 neue Infektionen, der dritte Tag in Folge mit mehr als 200 Fällen. Die gestrigen Zahlen sind jedoch niedriger als die Rekordzahl von 297 am Vortag.

- Der zweitbevölkerungsreichste australische Bundesstaat Victoria meldete gestern einen leichten täglichen Anstieg der Neuinfektionen mit 240 Fällen im Vergleich zu 216 Neuinfektionen, die am Mittwoch verzeichnet wurden.

- Das brasilianische Gesundheitsministerium stellte fest, dass die Übertragungsrate unter das Schlüsselniveau gesunken sei, und sieht erste Anzeichen für einen allmählichen Rückgang der wöchentlichen Gesamtzahl der Fälle und Todesfälle. Die Zahl der neuen bestätigten COVID-19-Fälle fiel in der vergangenen Woche auf 304.684 gegenüber dem Juli-Hoch von 319.653. Die wöchentliche Zahl der Todesfälle ist von einem Höchststand von 7.677 in der letzten Juliwoche auf 6.755 zurückgegangen.



