JDC Group bestätigt Prognose

Die Scale-notierte JDC Group AG meldet für das erste Halbjahr 2020 einen Umsatzanstieg von 52,5 Millionen Euro auf 58,8 Millionen Euro. Auf EBITDA-Basis konnte der operative Gewinn von 2,86 Millionen Euro auf 3,1 Millionen Euro gesteigert werden. „Sonderaufwände fielen insbesondere im Bereich IT und Operations für Aufbau und Umsetzung der Home-Office Infrastruktur sowie den Umzug der JDC Zentrale an einen neuen Standort an”, so ...