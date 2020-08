× Artikel versenden

Aktien- und Anleihenseite: UBS Asset Management Experten sehen in Asien gute Einstiegschancen

„Die Wirtschaftsaktivitäten in China und anderen asiatischen Ländern ziehen wieder an. Die Aktienmärkte sind historisch und im Vergleich zu den USA und Europa günstig bewertet. Starke Trends führen zu Veränderungen und teilen die Aktienmärkte in Gewinner und Verlierer”, so Geoffrey Wong, Head of Emerging Markets and Asia Pacific Equities, in dem aktuellen Asien-Ausblick von UBS Asset Management (UBS-AM). „An den Anleihenmärkten sind die Risikoaufschläge so hoch wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Investoren können die attraktiven Renditen kaum ignorieren″, kommentiert Hayden Briscoe, Head of Fixed Income Asia Pacific, die Perspektiven für die Anleihenseite.





