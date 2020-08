STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger steigen bei Gold ein

Der Donnerstag hält für den DAX einen kleinen Dämpfer bereit: Nach kritischen Worten der US-Notenbank zur Wirtschaftsentwicklung in den USA ducken sich auch die hiesigen Anleger erst einmal weg und schicken den deutschen Leitindex zeitweise 1,7% gen Süden. Delivery Hero nach DAX-Aufstieg im Minus

Den vierten Tag in Folge ist CureVac der meistgehandelte Wert der Stuttgarter Anleger. Bei einem Plus von 10% überwindet die Aktie des Tübinger Biotech-Unternehmens nach den Verlusten der vergangenen Tage wieder die Marke von 50 Euro. Unter den Umsatzspitzenreitern in Stuttgart findet sich auch die SAP, die bei 136,80 Euro 0,6% zulegt. Derzeit sprechen sich 16 der großen Analystenhäuser für den Kauf der SAP-Aktie aus, nur drei stufen die Aktie mit „Hold“ ein. Das höchste Kursziel stammt von Goldman Sachs, die SAP bei 165 Euro sehen - und damit mehr als 21% über dem aktuellen Kurs. Ebenfalls rege gehandelt wird heute die Delivery Hero-Aktie, die 3,1% auf 97,90 Euro verliert. Was am Markt längst kein Geheimnis mehr war, ist seit gestern Abend nun beschlossene Sache: Der Berliner Essenslieferant wird Wirecard ab Montag im DAX ersetzen - was aus zweierlei Gründen durchaus kurios ist.

Börse Stuttgart TV

Als eigentlicher Aktien-Investor befasst sich Christian Röhl inzwischen mehr und mehr mit dem Bitcoin als Krypto-Anlage. Welche Anwendungsmöglichkeiten er der Blockchain-Technologie zutraut und warum der Bitcoin dieselbe Richtung wie Gold einschlägt, verrät der Investor und Buchautor im Interview. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=7lqSZ6u8k84