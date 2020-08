Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen können aktuell wieder auf weitere Steigerungen des Aktienkurses hoffen. Trotz des heutigen Dämpfers kann man durchaus gut gestimmt in die Zukunft blicken. Ein Grund dafür könnte die Forschung in einem bestimmten Segment sein.

