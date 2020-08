Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen freuen sich aktuell über Rekordwerte an der Börse. Dies liegt nicht zu zuletzt an der steigenden Bedeutung des Wasserstoff-Marktes. Ebenso wichtig für Plug Power sind die steigenden Umsatzzahlen wichtiger Geschäftspartner.

So konnte Walmart, seines Zeichens Partner von Plug Power, seine E-Commerce Erlöse um fast 100 Prozent steigern. Da mindestens 30 Prozent dieser bestellten Waren mit Brennstoffzellen-Gabelstablern bewegt werden, profitiert Plug Power auch von diesem Wachstum enorm.

Nachdem gestern ein neuer Rekordwert an der Börse verzeichnet werden konnte, sinkt der Aktienkurs heute um ungefähr 3,5 Prozent. Das bedeutet einen Aktienkurs von circa 13,13 US-Dollar. Seit einer Woche boomt der Aktienkurs wie noch nie zuvor und aktuell scheint noch kein Ende davon in Sicht.

Fazit: Plug Power wird als Pionier der Wasserstoff-Branche bezeichnet und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. Aktuell ist der Aktienkurs am Explodieren und das Ende davon ist nicht in Sicht.