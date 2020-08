Die Landesanstalt für Kommunikation (LFK) von Baden-Württemberg hat bekanntgemacht, dass ein Regionalsender namens L-TV wegen des Verdachts unerlaubter politischer Werbung überprüft werde. Er soll gegen Bezahlung Demonstrationen der Bewegung „Querdenken“ per Internet übertragen haben. Das ist die von dem Unternehmer Michael Ballweg gegründete Initiative gegen die Corona-Maßnahmen, der auch die große Demonstration in Berlin am

Der Beitrag Landesanstalt ermittelt wegen „politischer Werbung“ für „Querdenken“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.