Dax Index – Delivery Hero ganz oben

Das 2011 gegründete Unternehmen schreibt noch rote Zahlen. Die Aufnahme in den Dax sorgt deshalb teilweise für Unverständnis bei Anlegern. Im ersten Halbjahr lag der um Sonderposten bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach vorläufigen Zahlen bei 319,5 Millionen Euro. Wann das laufende Geschäft die Kosten decken könnte, lässt das Unternehmen bislang offen.

Delivery Hero Aktien Chart

Quelle: CMC Markets Plattform, 1D, 20.08.20

Aixtron steigt in den MDax auf

Durch die Aufnahme von Delivery Hero in den Dax wird im MDax ebenfalls ein Platz frei. Hier rückt der auf die Chipindustrie ausgerichtete Maschinenbauer Aixtron ins Rampenlicht und steigt auf. Für Aixtron wiederum dürfte die Baumarktkette Hornbach, in den SDax zurückzukehren. Die Tochter der Hornbach Holding war im März 2016 aus dem Kleinwertindex ausgeschieden.

Spannend wird es dann wieder im September, zur nächsten regulären Dax-Überprüfung. Dann könnte es für Symrise doch noch etwas werden mit einem Platz in der ersten deutschen Börsenliga. Allerdings steht auch das Biotech- und Diagnostikunternehmen Qiagen in den Startlöchern. Kandidat für den Abstieg ist der der Kunststoffhersteller Covestro.

Sicher ist eine Änderung im Leitindex im September aber noch längst nicht. Die Index-Überprüfung steht am 3. September an. Etwaige Änderungen werden dann zum 21. September umgesetzt.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds (ETFs) die Indizes exakt nachbilden und für institutionelle Investoren. Dort muss dann entsprechend umgestellt werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.#

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!