PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag mit Verlusten geschlossen. Schwache Konjunkturdaten aus den USA verpassten den Aktienmärkten weltweit einen Dämpfer. Besonders starke Abgaben wurden an der Moskauer Börse verzeichnet, wo der RTS um 3,31 Prozent auf 1272,81 Punkte nachgab.

Der tschechische Leitindex PX verlor 0,94 Prozent auf 889,01 Punkte. Die größten Einbußen mussten Avast, Stock und Moneta Money Bank mit Abschlägen von jeweils rund 2 Prozent hinnehmen.