Im ersten Halbjahr verbessert sich der Umsatz bei Einhell um 5,8 Prozent auf 341,6 Millionen Euro. Der Vorsteuergewinn steigt von 20,3 Millionen Euro auf 23,3 Millionen Euro an. Bei Einhell zeigt man sich mit dem Verlauf der ersten sechs Monate insgesamt sehr zufrieden.Verbraucher haben in der Krise verstärkt Geld in das eigene Umfeld investiert. Davon kann Einhell profitieren. Dazu Vorstandschef Andreas Kroiss: „Inzwischen ist ...