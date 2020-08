Am 15. September findet eine außerordentliche Hauptversammlung bei Schaeffler statt. Die virtuelle Hauptversammlung soll genehmigtes Kapital schaffen, dies ist der einzige Punkt auf der Tagesordnung. Bis zu 200 Millionen Euro sollen so mittels einer Bezugsrechtskapitalerhöhung begeben werden können. Offenbar will Schaeffler frühzeitig Chancen nutzen, die sich aus der Corona-Krise ergeben. Einzelheiten sind aber noch nicht ...