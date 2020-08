NEW YORK (dpa-AFX) - Die USA haben vom UN-Sicherheitsrat die Wiedereinsetzung aller Sanktionen der Vereinten Nationen gegen den Iran verlangt. Außenminister Mike Pompeo übergab dem amtierenden Präsidenten des Gremiums, Indonesiens UN-Botschafter Dian Triansyah Djani, wie angekündigt am Donnerstag einen Brief, um den sogenannten Snapback-Mechanismus auszulösen. Es ist heftig umstritten, ob die USA dazu berechtigt sind, weil die Regierung von Präsident Donald Trump 2018 aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen war.

Dem mächtigsten UN-Gremium droht nun eine Krise. Eine Wiedereinsetzung aller UN-Sanktionen würde das faktische Ende des Regelwerks bedeuten. Das wollen die übrigen Mitglieder der Verhandlungsgruppe - darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien - verhindern. In dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, schreibt Pompeo von einer "erheblichen Nichterfüllung" des Iran im Atomabkommen. Mit dem Schreiben sei der Snapback "eingeleitet".