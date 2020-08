Nikola – Knalleffekt am Montag?

Nikola greift Tesla in einem spannenden Marktsegment an – dem Pick-Up. Aus europäischer Sicht muss man hier etwas umdenken, denn das Pick-Up-Segment spielt hierzulande kaum eine Rolle. In den USA sind die Absätze enorm, weshalb Tesla vor einigen Monaten mit großem Aufsehen den Cybertruck präsentierte. Nikola hat einen Wasserstoff-Pick-Up angekündigt, der auf den Namen “Badger” läuft. Nikola CEO Trevor Milton kündigte nun an, am kommenden Montag Informationen und Bilder zu liefern. Wir bleiben in unserem Börsendienst zu Nikola am Ball und stellen heute noch einmal die besten Produkte vor. Testen Sie uns gerne unverbindlich für 14 Tage. Die Aktie gehört seit einigen Wochen zu unseren Favoriten. Nach dem raschen Absturz nach dem Reverse-IPO war Nikola für uns wieder interessant.