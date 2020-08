Die Zahlenspielerei rund um Facebook im Corona-Quartal kann beeindrucken. Trotz Abschwächung des Wachstumstempos im Q2 2020, in dem der Umsatz im Jahresvergleich um 11 % auf knapp 19 Milliarden gesteigert wurde, konnte der Gewinn durch Skaleneffekte verdoppelt werden. Der Gewinn pro Aktie stieg von 0,91 US-Dollar auf 1,80 US-Dollar. Weiters erfreut sich das Netzwerk regen Zulaufs, nachdem monatlich 100 Millionen zusätzliche Nutzer gezählt werden können. Aktuell summieren sich die aktiven Nutzer auf rund 2,6 Milliarden, wobei täglich 1,79 Milliarden auf das Netzwerk zugreifen. Das Facebook Management sieht diese Steigerungsraten dann wieder abebben, wenn die Ausgehbeschränkungen in vielen Weltregionen wieder gelockert werden. In Summe jede Menge potenzielle Werbekunden, die über Facebook gezielt angesprochen werden können.

Zum Chart

Skaleneffekte werden in Zukunft dafür sorgen, dass die Gewinne schneller wachsen als der Umsatz. So lässt sich bei aktuellem Kurs ein KGV von 34 für das Geschäftsjahr 2020 abschätzen. Für das Jahr 2022 sinkt das erwartete KGV aufgrund der gestiegenen Gewinnprognose auf 21. Der Corona-Sell-Off erfasste Facebook im Rahmen der Erwartungen, wonach ein Kursverlust im Ausmaß der Benchmark S&P 500 beobachtet werden konnte. Überrascht hat das Papier jedoch im Rebound. Ausgehend vom Tief Mitte März übertrift Facebook die Benchmark aktuell um 20 Prozentpunkte. Die letzten Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen der Marktteilnehmer, die am 31. Juli mit einem Gap von 11,7 % reagierten und den Kurs aus der Seitwärts-Konsolidierung beförderten. Aktuell präsentiert sich der Wert stark und ist im Begriff, die Widerstandszone bei 271 US-Dollar erneut zu testen. Diese Stärke ist auch auf den Einfluss der US-Notenbanker zurückzuführen, die sofort Geld in die Hand nehmen, wenn eine weitere wirtschaftliche Eintrübung droht. Das Motto „never fight the FED“ gewinnt am Markt immer stärkere Bedeutung.

Der ausgewählte Call (Basispreis 270 US-Dollar) mit der WKN JM45AS weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 39 % auf. Hier erwarten die Marktakteure weiter hohe Kursbewegungen im Basiswert Facebook.