Fazit

Um erfolgreich auf einen weiteren Preisanstieg bei Soja in den Bereich von 964 US-Centsetzen zu können, wird aus technischer Sicht ein Monatsschlusskurs oberhalb von 900 US-Cent erwartet. Erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Lauf des Soja Futures in den genannten Bereich spürbar an, ebenso die Rendite-Chance von 77 Prozentüber ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP67JA. Entsprechend dürfte der vorgestellte Schein am Ende bei 0,99 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte noch etwas weiter weg angesetzt werden, Notierungen von über 895 US-Cent sollten gemessen am Basiswert vorerst noch gemieden werden.