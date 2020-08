Ex-OeNB Vize-Gouverneur Ittner wird Chief Senior Advisor bei Amundi Austria

Gabriele Tavazzani, CEO der Amundi Austria GmbH: “Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Andreas Ittner. Seine Berufung unterstreicht die strategische Bedeutung, die Amundi dem österreichischen Markt beimisst. Andreas Ittner wird uns bei unseren Wachstumsambitionen in Österreich unterstützen und uns durch seine langjährige Erfahrung und Expertise am österreichischen Finanzmarkt wertvolle Impulse für die weitere Geschäftsentwicklung in Österreich geben.“

Mag. Andreas Ittner ist seit 1. August 2020 Chief Senior Advisor bei der Amundi Austria GmbH. Davor war er von Juli 2013 bis Juli 2019 Vize-Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und leitete in der OeNB das Ressort Finanzmarktstabilität, Bankenaufsicht und Statistik.