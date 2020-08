E-Commerce leicht gemacht – Die innovative Strategie der BAUMDICK GmbH als Türöffner zum eigenen Online-Shop

Erfolg ist planbar. Wie kaum ein anderes Unternehmen in Deutschland, hat sich die BAUMDICK GmbH mit ihrem Firmenkonzept dieses Credo zu Eigen gemacht. Sie hat eine revolutionäre Strategie entwickelt, wie man den eigenen Online-Shop auf die Beine stellt. Schnell, zuverlässig und ohne Risiko.

Bild: Torben Baumdick. Quelle: www.baumdick.de

Torben Baumdick kennt die Tücken des Onlinehandels. Er selbst hat durchlaufen, was er heute als den „klassischen Weg“ beschreibt. Voller Ideen macht man sich daran ein eigenes Produkt zu entwickeln, veranlasst Vorproduktionen, investiert viel Zeit und Geld in den eigenen Internetauftritt. Doch was mit viel Tatendrang beginnt, endet oft mit Ernüchterung. Niemand bestellt, man bleibt auf den Artikeln sitzen. Was ein dynamischer Einstieg werden sollte, kann schnell im Ruin enden.

Doch das muss nicht sein. Im Gegenteil. Denn immer mehr Menschen kaufen digital. Die Nachfrage steigt. Wie man die Potentiale des Internethandels richtig ausschöpft und damit eine konstante Einnahmequelle erzielt, zeigt die Baumdick-Methode. Sie ist modern, angepasst an die Möglichkeiten des Internets und zielgruppenorientiert. Und dabei verblüffend unkompliziert. Mehr als 500 Kunden haben bereits davon und von der Beratung durch die BAUMDICK GmbH profitiert. Was ist das Erfolgsrezept?



Jeder großen Verkaufsinitiative geht eine sorgfältige Marktanalyse voraus. Mittels spezialisierter digitaler Tools ermitteln Torben Baumdick und seine Kunden gezielt die Nachfrage nach den zunächst beworbenen Produkten. Und zwar dort, wo heutzutage die meisten Kaufentscheidungen getroffen werden: auf Facebook, Instagram und anderen Social Media Kanälen. Mit der Kenntnis, was gefragt ist, geht es bei der Recherche nach dem passenden Artikel zu den Händler-Portalen. Ein paar Klicks später erscheinen die Artikel eingebunden und verkaufsbereit im eigenen Online-Handel. Alles ohne Lagerkosten und ohne Anschaffungsrisiko. Schnell, effizient und mit Plan.

Bild: Torben Baumdick. Quelle: www.baumdick.de

Gemeinsam mit dem Kunden entwickelt Torben Baumdick und sein Team aus Verkaufsexperten, Branding Managern und Influencerin das je individuelle Erfolgsmodell. Ob angestellt oder bereits selbstständig, haupt- oder nebenberuflich, mit dem richtigen Konzept ist der Einstieg ins E-Commerce ohne eigene Produkte in kurzer Zeit möglich und dabei profitabel.

Lia und Peter R., selbst Kunden der BAUMDICK GmbH, haben es vorgemacht. Auf der Suche nach einer langfristig sicheren Einkommensquelle neben ihrem Hauptberuf, starteten sie als Neulinge in den Online-Handel. Nach vier Wochen und drei Testphasen, standen über 21.000 Euro Umsatz für das Ehepaar zu buche. Sie sind kein Einzelfall. Mittlerweile rennen dem Oldenburger Unternehmen Angestellte und Selbstständige die Bude ein.

Sie alle verbindet der Wunsch nach mehr finanzieller Unabhängigkeit und Stabilität. Torben Baumdick bietet ihnen hierfür ein ausgereiftes Modell. Praktikabel schon mit 1000€ Startkapital und 10 Stunden Zeit pro Woche. Anpassbar an die eigenen Zielvorstellungen wird der Prozess von der Produktfindung, über den Aufbau des Online-Shops bis hin zur Vermarktung und den ersten Umsätzen professionell entworfen, begleitet und unterstützt. Einmal den Einstieg geschafft, steigt die eigene Kompetenz im Online-Handel stetig. Mit der Verkaufsroutine erweitert sich auch die Produktpallette und damit der Gewinn. Bei Lia und Peter R. über 4000 € nach vier Wochen.

Die innovative Strategie von Torben Baumdick ist der Türöffner zum Online-Handel. Sie zeigt, dass E-Commerce längst nicht mehr nur Sache der „Big Player“ von Amazon und Co. ist, sondern viele Chancen auch für Neueinsteiger und Kleinunternehmer bietet und, dass sich ein Investment auf weiterhin wachsenden Online-Markt lohnt.

Wenn man Torben Baumdick heute fragt, was er aus seinen Geschäftserfahrungen mitgenommen hat, ist die Antwort einfach wie geradlinig: „Jeder kann E-Commerce, man muss nur wissen wie.“