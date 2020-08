Die gewaltige Goldentdeckung Hemi in der australischen Region Pilbara hat De Grey Mining (WKN 633879 / ASX DEG) bereits jetzt in die erste Liga der Explorationsgesellschaften – mindestens in Australien – katapultierte und den Kurs in nie gekannte Höhen! Neueste Ergebnisse deuten zudem an, dass das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist

Das Hemi-Goldsystem erstreckt sich mittlerweile über eine Ausdehnung von 2,5 Kilometern von Norden nach Süden und von 2 Kilometern von Westen nach Osten, Bislang hat De Grey dabei drei Hauptvererzungszonen namens Aquila, Brolga und Crow definiert, Und die größte dieser Zonen, Brolga, die man als erstes entdeckt hatte, konnte nun einmal mehr ausgeweitet werden.