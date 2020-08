An der Frankfurter Börse kann die Nel ASA Aktie heute Morgen einen Kursgewinn verzeichnen. Aktuell notiert die Wasserstoff-Aktie mit mehr als 2,2 Prozent im Plus bei 1,87 Euro, das bisherige Tageshoch im frühen Handel liegt bei 1,889 Euro. Wer die charttechnische Bericherstattung auf 4investors verfolgt hat, der weiß: Weiter behindert eine Hindernismarke den bei Tradern viel beachteten Anteilschein des norwegischen Unternehmens am ...