FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Hin und Her am deutschen Aktienmarkt hat sich am Freitag fortgesetzt. Der Dax pendelte nach Stimmungsdaten aus der Industrie zwischen Gewinnen und Verlusten. Im frühen Handel legte er zuletzt wieder um 0,37 Prozent auf 12 878,44 Punkte zu, womit sich im Wochenverlauf aktuell ein Verlust von 0,2 Prozent ergibt. Stimmungsdaten aus dem Industriesektor in Frankreich enttäuschten herb, da sie kein Wachstum mehr signalisieren. Dagegen fielen Daten zur Stimmung in der Industrie in Deutschland besser als erwartet aus.

Der MDax rückte zuletzt um 0,30 Prozent auf 27 288,80 Punkte vor. Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 gewann 0,26 Prozent auf 3282,52 Zähler.