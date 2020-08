Wer auf einen knackigen Rücksetzer im Nasdaq 100 wartet, musste sich bereits in den letzten Wochen in Geduld üben und es könnte sein, dass diese Geduld auch weiterhin gefragt ist… Die Bewegung ist zwar überkauft, aber noch lässt sich keine obere Trendumkehr ausmachen. Da aber an der Börse bekanntlich weder zum Ein- noch zum Ausstieg geklingelt wird, ist Obacht allemal geboten.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung (22.07.) zum Nasdaq 100 an dieser Stelle hieß es u.a. „[…] Trotz der derzeit starken Charttechnik gilt es, die Unterseite im Auge zu behalten. Die Bewegung ist deutlich überkauft. […] Mit Rücksetzern muss mit Blick auf das exponierte Kursniveau dennoch gerechnet werden. Im bullischen Idealfall bleiben diese auf 10.500 Punkte begrenzt. Wie bereits zuvor thematisiert, installierte sich dieser Bereich zuletzt als tragfähige Unterstützung. Weitere Unterstützungen sehen wir bei 10.300 Punkten und 10.000 Punkten (inkl. der 38-Tage-Linie). Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Auf der Oberseite limitiert gegenwärtig noch das aktuelle 52-Wochen-Hoch bei 11.070 Punkten. Sollte es dem Nasdaq 100 jedoch gelingen, diese Hürde zu meistern, so stünde die Tür auf der Oberseite weit offen…“



Der Index hielt auf der Unterseite den Laden dicht. Signifikant unter die 10.500 Punkte ging es in der Folgezeit nicht. Damit war der Boden für einen erneuten Aufwärtsimpuls bereitet. Bereits Anfang August stürmte der Nasdaq 100 wieder über die 11.070 Punkte hinweg und aktivierte damit ein neues Kaufsignal. Dieses hat den Index zwischenzeitlich auf über 11.400 Punkte getragen. Die Party ging damit in die nächste Runde.

Auch wenn die ganz große Aufwärtsdynamik dem Nasdaq 100 in diesen Tagen etwas abhanden gekommen zu sein scheint, so lassen sich noch immer keine signifikanten Anzeichen einer oberen Trendwende erkennen.

Die Korrektur wird aber kommen. Jede Kursentwicklung gerät über kurz oder lang wieder in den Einflussbereich der Schwerkraft. Nur stellt sich in Bezug auf den Nasdaq 100 die Frage, wann dies sein wird. Bislang kassierte der Index die 1.000er Meilensteine in Rekordtempo. Zuletzt hat das Tempo nachgelassen, doch noch immer haben es Rücksetzer schwer, sich adäquat entwickeln zu können. Es scheint nach wie vor jede Menge Liquidität in den Technologiebereich zu drücken. Die im Großen und Ganzen sehr ordentlich verlaufende Quartalsberichtssaison dürfte ihren Anteil daran haben, dass Anleger und Investoren nach wie vor gewillt sind, auf Technologieaktien zu setzen.

Aus charttechnischer Sicht ist der Weg auf der Oberseite so gut wie frei. Der Index ist überkauft, aber das ist ja eher ein Dauerzustand, als ein Warnzeichen. Ein erstes Warnzeichen wäre es aus unserer Sicht, wenn der Nasdaq 100 wieder unter die 11.000er Marke abtauchen sollte. Sollte es dann auch noch unter die Zone 10.500 bis 10.300 Punkte gehen, könnte es durchaus noch einmal brenzlig werden. Spätestens bei einem etwaigen Rutsch unter die 9.700er Marke müsste die Lage dann komplett neu bewertet werden.