Das Duo BioNTech und Pfizer hat am Freitag erneut gute Daten aus klinischen Studien zum COVID-19 Impfstoffkandidaten BNT162 vorgelegt. Die Daten, die weiter untersucht werden, stammen aus den Phase-1-Studien in den Vereinigten Staaten und Deutschland. Mittlerweile testen die beiden Unternehmen den Wirkstoff in einer abschließenden klinischen Phase 2b/3 und hoffen, im Oktober den Durchbruch zu schaffen und einen Zulassungsantrag ...