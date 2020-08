Unsere letzte Kommentierung zur E.ON-Aktie überschrieben wir am 23.07. mit „E.ON - Aktie muss nun nachsetzen!“. Zum damaligen Zeitpunkt befand sich der Wert in einer heiklen Konstellation, hatte aber noch die Chance, auf der Oberseite für klare Verhältnisse zu sorgen.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die E.ON-Aktie konnte zunächst erfolgreich über die 10,5 Euro setzen. Bis auf knapp 10,8 Euro konnte sich die Aktie dann aufschwingen, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Damit blieb der Aktie zunächst ein Vorstoß auf 11,3 / 11,5 Euro verwehrt. Aber was nicht ist, kann bekanntlich ja noch werden. Noch hält die Aktie diesbezüglich alle Trümpfe in der Hand. Idealerweise kann sie die 10,5 Euro und damit das Ausbruchsniveau verteidigen. Sollte es hingegen unter die 10,0 / 9,9 Euro gehen, ist Vorsicht geboten. Kurzum: Ein erneuter Test des Ausbruchsniveaus ist keine ungewöhnliche Entwicklung. Nur sollte die Aktie nun nachsetzen und wieder an Höhe gewinnen, um nicht Gefahr zu laufen, ihre gute Ausgangsposition aufgeben zu müssen. Noch ist ein Erreichen der Zone 11,3 / 11,5 Euro aus unserer Sicht möglich. Der Aufwärtstrend ist intakt. Sollte es jedoch unter die 9,9 Euro gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“



In den letzten Handelstagen entwickelte die Aktie Abwärtsmomentum. Die wichtige Marke von 10,5 Euro ging verloren. Der Aufwärtstrend der letzten Wochen (nun rot dargestellt) wurde zwischenzeitlich gebrochen. Zudem droht nun auch der signifikante Rutsch unter die Zone 10,0 / 9,9 Euro. Alles in allem befindet sich die Aktie damit in keiner allzu komfortablen Ausgangslage.

Die Aktie nähert sich weiteren wichtigen Unterstützungen. Die Hoffnungen ruhen jetzt insbesondere auf den Bereich 9,7 / 9,5 Euro inklusive der dort verlaufenden 200-Tage-Linie. Der Bereich wirkt stabil ausgebaut und könnte der Korrektur Einhalt gebieten. Sollte es jedoch darunter gehen, könnte es für die Aktie bitter werden. Um für Entlastung zu sorgen, sollte muss es für die Aktie über die 10,0 Euro oder noch besser über die 10,5 Euro gehen.