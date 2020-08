Kann die Netflix-Aktieden Widerstand bei 510,82 USD überwinden, um danach das Kursziel bei 575 USD zu erreichen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte sich die Rally bei der Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) fortsetzen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Netflix-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Rally führte die Aktie am 13. Juli im Umfeld der letzten Quartalszahlen auf das aktuelle Allzeithoch bei 575,37 USD. Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert. Er fiel dabei beinahe auf die Unterstützung bei 458,97 USD zurück. Knapp darüber versucht er seit 24. Juli einen Boden in Form eines Doppelbodens auszubilden. Die Nackenlinie liegt bei 510,82 USD.