Eaton Vance Duo im Interview: Schwellenländeranleihen überzeugen zunehmend

Wie haben sich Schwellenländeranleihen im zweiten Quartal entwickelt?

Bekanntlich werden durch COVID-19 weiterhin wirtschaftliche, gesundheitliche und humanitäre Fragen auf der ganzen Welt und insbesondere in den Schwellenländern, wo viele der von dieser Krise am stärksten betroffenen Menschen leben, erörtert. Nach dem tiefen Einbruch der Märkte zu Beginn des Jahres kam es jedoch im zweiten Quartal zu einer starken, breit gestützten Erholung bei fast allen Risikoanlagen. Schwellenländeranleihen waren keine Ausnahme. Die Erholung gewann Mitte des Quartals an Stärke, als sich die Weltwirtschaft langsam wieder öffnete und Sorgen um den Ölmarkt sowie die größte Unsicherheit im Zusammenhang mit der Pandemie sich aufzulösen begann.

Eine Analyse der zugrunde liegenden Risikofaktoren in jedem Schwellenländeranleihen-Segment zeigt, was die Performance auf der Indexebene angetrieben hat (Graphik A). Bei den Schwellenländeranleihen in Landeswährung trugen die fallenden Zinsen in den Schwellenländern am stärksten zu den Renditen des J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Market (GBI-EM) Global Diversified* bei. Die Renditen von US-Staatspapieren, die eine wichtige Triebkraft für die Renditen in den Schwellenländern sind, fielen zu Beginn des Jahres erheblich, was zu einem bemerkenswerten Rückgang der Zinssätze in den Schwellenländern im zweiten Quartal führte. Auch die Währung leistete einen bedeutenden Beitrag zur Performance.