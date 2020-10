Die Homepage www.smartinvestor.de präsentiert sich ab heute in einer neuen Optik – außerdem haben die Entwickler die Funktionalität an vielen Stellen verbessert.

So wurde beispielsweise das komplette Magazin in die überarbeitete Webseite integriert.

Anlegern ist die Marke „Smart Investor“ schon lange ein Begriff. Seit Mai 2003 richtet sich das monatlich erscheinende Magazin an erfahrene und anspruchsvolle Anleger. Vor acht Jahren ging „Smart Investor“ ins Netz, dazu kommen der wöchentliche Newsletter „Weekly“ und die offizielle Facebook-Seite.

Durch die professionelle Online-Vermarktung über die bekannten Börsenportale der wallstreet:online-Gruppe erreicht „Smart Investor“ inzwischen wesentlich mehr Internet-affine Leser als noch vor einige Jahren. Dank der gesteigerten Reichweite wird das Anlegermagazin auch für große Werbekunden zunehmend interessanter. Als Reaktion auf den Trend zum digitalen Produkt hat die Münchner Redaktion ihre Webseite nun einer Frischzellenkur unterzogen und dabei sowohl die Interessen der User als auch der Vermarkter angemessen berücksichtigt.

Auffälligste Veränderung ist das klare und aufgeräumte Design. Durch die überwiegend in schlichtem Weiß gehaltene Gestaltung werden Nachrichten ab sofort noch stärker in den Vordergrund gerückt. Auch der bereits angesprochene Newsletter „Weekly“ hat jetzt einen gut sichtbaren Platz innerhalb der neuen Seitenstruktur. Schon beim Betreten der Seite sehen User künftig mehr Inhalte, wodurch Leserinnen und Leser zum längeren Lesen animiert werden sollen.

Vollständig überarbeiteter Online-Shop

Apropos Leser: Abonnenten erhalten erstmals die Möglichkeit, das komplette Magazin online abzurufen. Bisher waren nur einzelne Artikel online verfügbar, seit dem Relaunch stehen alle Texte der jeweils aktuellen Ausgabe sofort im Netz. In diesem Zusammenhang wurde das gesamte Shop-System grundlegend überarbeitet. Interessenten können nun einzelne (auch ältere) Ausgaben kaufen und sich ganz bequem nach Hause schicken lassen. Ab sofort werden auch Kreditkartenzahlungen und SEPA-Lastschriftmandate akzeptiert.

„Unter der Haube“ hat sich ebenfalls einiges getan. Die Programmierung wurde optimiert, die Ladezeiten verkürzt und die Lesbarkeit auf mobilen Endgeräten verbessert. „Mit dem Relaunch 2020 macht www.smartinvestor.de einen großen Sprung nach vorn – intuitiv nutzbare Funktionalität, übersichtliche Strukturen und eine zeitgemäße, optisch ansprechende Aufmachung sind die wesentlichen Eckpunkte“, sagt Chefredakteur und Gründer Ralf Flierl.

„Wir bedanken uns an dieser Stelle auch bei unseren Lesern, die uns immer wieder Feedback gegeben haben, das in die Neugestaltung der Webseite eingeflossen ist. Egal ob Computer, Tablet oder Handy, mit dem Relaunch haben sie jetzt auf jedem Endgerät ein gleichermaßen smartes Leseerlebnis“, so Flierl weiter.

„Smart Investor“ gehört zur Smart Investor Media GmbH, an der die wallstreet:online-Gruppe zu 90 Prozent beteiligt ist. Sowohl gedrucktes Magazin als auch Homepage vermitteln interessantes Börsen-Know-How fernab vom Mainstream. Das Team um Chefredakteur Ralf Flierl versteht sich als kompetenter Ratgeber bei Investmententscheidungen.

Der Fokus der Berichterstattung liegt auf dem aktuellen Marktgeschehen. Die gut recherchierten Artikel und tiefgehenden Analysen basieren auf den Beurteilungskriterien der Österreichischen Schule – sie sind kritisch, unvoreingenommen, unabhängig und antizyklisch. „Smart Investor“ richtet sich insbesondere an anspruchsvolle Privatinvestoren, institutionelle Anlegergruppen, Vermögensverwalter, Finanzberater, Fondsmanager und Analysten.

Mit dem neuen Monatsabonnement erhalten „Smart Investor“-Leser jetzt für nur 12 Euro im Monat Zugang zu Markt- und Aktienanalysen. Zusätzlich erhalten Abonnenten ein wöchentliches Update zu den sehr erfolgreichen Musterdepots.

Autor: F.R.