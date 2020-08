Marktkommentar: PMI-Daten belasten EURUSD

Die Rallye an der Wall Street wird weiterhin von den Technologie-Aktien vorangetrieben.

Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der Woche bis zum 15. August unerwartet auf über 1 Million angestiegen, was auf eine langsame wirtschaftliche Erholung vom Coronavirus hindeutet. Die seit dem 21. März gemeldete Gesamtzahl beläuft sich auf 57,4 Millionen. Auf der anderen Seite bleibt die Nachfrage nach Tech-Firmen intakt, mit soliden Bilanzen und einer Reihe von Produkten, die von der sozialen Distanzierung profitieren. Der Nasdaq 100 erreichte gestern ein neues Rekordhoch, während die Futures heute flach gehandelt werden.

EURUSD konnte die gestrigen Intraday-Verluste ausgleichen und die Sitzung über dem Schlusskurs des Vortages beenden („Hammer-Kerze"). Das Paar hatte sich größtenteils seitwärts zwischen 1,1830 und 1,1850 bewegt. Am Nachmittag gab der Kurs kurzzeitig bis auf 1,18 nach, konnte sich aber schnell erholen und sogar die obere Grenze der genannten Range überwinden. Am Freitag fällt das Paar und könnte erneut die 1,18er-Marke testen.

Der DE30 erlebte einen volatilen Start in die letzte Handelssitzung der Woche. Nach den enttäuschenden PMI-Daten aus Frankreich brach der Kurs ein und testete die Unterstützungszone bei 12.800 Punkten. Der Index konnte sich jedoch in ähnlichem Tempo von dem Rückgang erholen. Seit einer Woche steckt der Index zwischen 12.800 und 12.950 Punkten fest.



