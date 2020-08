Alibaba – Gute Einstiegsmöglichkeiten

Die Wirtschaftsaktivitäten in China und anderen asiatischen Ländern ziehen wieder an. Die Aktienmärkte sind historisch und im Vergleich zu den USA und Europa günstig bewertet. Starke Trends führen zu Veränderungen und teilen die Aktienmärkte in Gewinner und Verlierer. An den Anleihenmärkten sind die Risikoaufschläge so hoch wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Investoren können die attraktiven Renditen kaum ignorieren. Bei Alibaba sind Sie mit dem Turbo-Bull KB3HS7 mit Hebel 3 dabei. Wir stellen eine ausführliche Analyse der UBS Asset Management für die Südseiten der Die Wirtschaftsaktivitäten in China und anderen asiatischen Ländern ziehen wieder an. Die Aktienmärkte sind historisch und im Vergleich zu den USA und Europa günstig bewertet. Starke Trends führen zu Veränderungen und teilen die Aktienmärkte in Gewinner und Verlierer. An den Anleihenmärkten sind die Risikoaufschläge so hoch wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Investoren können die attraktiven Renditen kaum ignorieren. Bei Alibaba sind Sie mit dem Turbo-Bullmit Hebel 3 dabei. Wir stellen eine ausführliche Analyse der UBS Asset Management für die Südseiten der Börse München vor.

Covid-19 belastet die globale Wirtschaft. Auch Asiens Volkswirtschaften sind von der Pandemie stark betroffen, allerdings nur kurzfristig, langfristig dürfte sie kaum Auswirkungen nach sich ziehen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert, dass die Wirtschaftsleistung in den asiatischen Schwellenländern 2020 um 0,8 Prozent schrumpft. Die Wirtschaftsaktivitäten haben jedoch wieder deutlich angezogen, insbesondere in China. Das Vorkrisenniveau ist zwar noch nicht erreicht, aber in den Fabriken haben weitgehend alle Beschäftigten ihre Arbeit wieder aufgenommen. Für China rechnet der IWF für 2021 mit einem Wirtschaftswachstum von 8,2 Prozent, in den gesamten asiatischen Schwellenländern mit 7,4 Prozent. Die Ausgangslage für eine Erholung ist solide. Asien ist in einem robusten Zustand in die Krise gegangen. Viele Staaten weisen ein relativ gesundes Haushaltssaldo auf, und asiatische Unternehmen überzeugen mit vergleichsweise defensiven Bilanzen. Zudem leiden die Volkswirtschaften nicht unter Überkapazitäten. Für Anleger eröffnen sich daher viele Chancen – sowohl an den Aktien- als auch an den Anleihenmärkten.

Günstige Bewertungen bei asiatischen Aktien

Ein Einstieg in die asiatischen Aktienmärkte ist derzeit nicht teuer. Sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich zu US-amerikanischen und europäischen Aktien sind die Bewertungen günstig. Die zunächst noch zu erwartende Volatilität an den Märkten kann besonders gute Kaufgelegenheiten bieten. Einige Anlagetrends haben durch die Pandemie zusätzlich an Dynamik gewonnen. Dazu zählen Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Technologie, wodurch Innovationen vorangetrieben werden. Auch die Verlagerung von Offline zu Online hat an Bedeutung gewonnen. Andere langfristige Trends sind ebenfalls noch intakt: die zunehmende Nachfrage nach Qualitätsprodukten, Chinas Neuausrichtung auf Dienstleistungen und Konsum, die Unterversorgung der Bevölkerung mit Krediten und der wachsende Anteil von Asien ex-China an der globalen Produktion. All diese Trends erzeugen Gewinner und Verlierer. Ein aktives Management mit wohlüberlegter Titelauswahl kann Investoren daher deutlichen Mehrwert bieten. Insbesondere Unternehmen aus Sektoren wie Konsum und Gesundheitswesen, die von den Trends profitieren, haben unserer Ansicht nach das Potenzial, zu den künftigen Gewinnern zu zählen.

Asiens Anleihen bieten aktuell hohe Risikoaufschlägen