DE30 erholt sich vom anfänglichen Dip

++ Europäische Aktien können sich von den Intraday-Verlusten schnell erholen ++ DE30 nähert sich der 12.900-Punkte-Marke ++ Delivery Hero (DHER.DE) soll Wirecard im deutschen Leitindex ersetzen ++



Die europäischen Indizes werden am letzten Handelstag der Woche höher gehandelt. Die enttäuschenden PMI-Daten aus Frankreich führten jedoch zu einem deutlichen Rückzug. Dennoch konnten die Verluste nach der Veröffentlichung der PMI-Daten aus Deutschland wieder wettgemacht werden, und der DE30 nähert sich langsam der 12.900 Punkte.

Der DE30 konnte heute die 200-Stunden-Linie überwinden. Der Index testete über Nacht die Obergrenze der jüngsten Handelsspanne (12.950 Punkte) und nach der Veröffentlichung der französischen PMI-Daten die Untergrenze (12.800 Punkte). Solange ein Ausbruch ausbleibt, könnte der Index seine Seitwärtsbewegung fortsetzen. Quelle: xStation 5

Daimler (DAI.DE) hat einen Patentstreit mit Nokia verloren. Ein deutsches Gericht entschied, dass Daimler Nokias Mobilfunkpatente verletzt habe. Daimler kündigte an, in Berufung zu gehen. Sollte das Urteil befolgt werden, könnte es die Möglichkeiten von Daimler einschränken, Autos in Deutschland zu verkaufen, wenn das Unternehmen keine Lizenz zu fairen Bedingungen erwirbt.

Der Hersteller von Kabinenausstattungen FACC (1FC.DE) hat gestern den Ergebnisbericht für das erste Halbjahr 2020 vorgelegt. Die Einnahmen fielen von 394,9 Millionen EUR im ersten Halbjahr 2019 auf 292,1 Millionen EUR im ersten Halbjahr 2020. Das EBITDA fiel um 60,8% im Jahresvergleich auf 8,7 Millionen EUR. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 41,1 Millionen EUR, der wesentlich höher ausfiel als der im vergangenen Jahr gemeldete Verlust von 5 Millionen EUR. FACC sagte, dass die Coronavirus-Pandemie negative Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit habe und dass zusätzliche Kreditlinien benötigt seien.

Der Lebensmittellieferant Delivery Hero (DHER.DE) wird ab Montag Wirecard im deutschen Leitindex ersetzen. Delivery Hero hat seine Geschäftstätigkeit während der Coronavirus-Pandemie erheblich verstärkt, da die Lebensmittellieferdienste auf zunehmendes Interesse stießen. Der Wechsel erfolgt vor der regulären Neugewichtung, die für den 3. September geplant ist, dank einer Regeländerung, die es der Deutschen Börse erlaubt, insolvente Unternehmen mit einer Frist von mindestens zwei Tagen aus dem Index zu entfernen.

DE30-Mitglieder um 11:15 Uhr. Quelle: Bloomberg



