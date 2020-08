Gerry Weber bestätigt Prognose - Verlust reduziert

Gerry Webers Zahlen für das erste Halbjahr 2020 sind durch die Folgen der COVID-19 Pandemie geprägt. „Zur Eindämmung der Pandemie wurden nahezu alle Verkaufsflächen von GWI auf behördliche Anweisungen hin ab Mitte März 2020 geschlossen. Mittlerweile sind ab Mai 2020 sukzessive alle Geschäfte wieder geöffnet”, so das Mode-Unternehmen aus Halle in Westfalen am Freitag.Umgesetzt hat die Gesellschaft im ersten Halbjahr 2020 ...