Nachhaltige Anlagen: Ab und an helfen statt grüner Anleihen auch Aktien weiter

Die Europäische Union macht 750 Milliarden Euro zur Bewältigung der Folgen von Covid-19 locker. Der ohnehin schon florierende Markt für Green Bonds dürfte dadurch enormen Auftrieb erhalten. Doch Anleger müssen aufpassen, so die Anlage-Spezialisten von Pictet AM: Es gibt viele Spielarten von "grünen" Anleihen.Der Markt für Green Bonds boomt und dürfte weiterwachsen: Unternehmen, Regierungen und multinationale Organisationen wollen ihre Mittel für die Umsetzung umweltfreundlicher Projekte immer weiter aufstocken. So sind beispielsweise mehr als 30 Prozent des 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaupakets der Europäischen Union für grüne Projekte bestimmt.Aber wie bei jeder Anlageform gibt es auch bei Green Bonds mögliche Tücken – nicht zuletzt, weil viele...