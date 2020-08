STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Impfstoff-Rennen in vollem Gange

Wenig Grund zur Freude: Während der DAX bei rund 12.830 Punkten nicht vom Fleck kommt, fielen die Indikatoren zur Wirtschaftsentwicklung für die Eurozone und für Deutschland auf etwas mehr als 50 Punkte - womit sie immerhin noch knapp oberhalb der Wachstumsschwelle liegen. CureVac vs. BioNTech

Wettlauf um einen Corona-Impfstoff: Meistgehandelter Wert ist die CureVac-Aktie, die 2,5% zulegt und von einem Auftrag der EU-Kommission profitiert. Demnach soll CureVac die Europäische Union mit bis zu 405 Millionen Dosen eines Impfstoffs versorgen. Dicht auf den Fersen folgt bei Umsatz und Anzahl der Orders die BioNTech-Aktie, die CureVac mit einem Plus von 7,9% deutlich übertrifft. Nach erfreulichen Daten einer Studie teilte BioNTech mit, bereits im Oktober nach erfolgreicher Absolvierung der letzten Testphase einen Zulassungsantrag für den Impfstoffkandidat stellen zu wollen. Furios präsentiert sich heute auch Tesla: Bei 1.740 Euro markierte die Aktie ein neues Allzeithoch - ein Plus von unglaublichen 769% in nur einem Jahr. Ende August folgt bei Tesla der Aktiensplit, bei dem Aktionäre für je ein Papier vier weitere erhalten.

